Corriere di Torino: "Morata alla prova del 9, dovrà essere leader per una notte"

Questa sera a Crotone Alvaro Morata si ritroverà ad affrontare una vera e propria prova del nove: "È lo spagnolo ad aver scelto questo numero - scrive il Corriere di Torino - indossando una maglietta rimasta nel cassetto per due lunghi anni, da quando Gonzalo Higuain lasciò per la prima volta la base della Continassa". Lo spagnolo ha la fiducia totale di Pirlo: sarà dunque la sua partita, l'occasione per mettere in mostra la miglior versione di sé. Servirà soprattutto una prova da leader: "Quello che dovrà essere in una squadra molto giovane per l'occasione".