Corriere di Torino: "Negativi Rugani e Matuidi. In arrivo il via libera anche per Dybala"

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere di Torino titola all'interno delle pagine sportive: "Tamponi negativi per Rugani e Matuidi. In arrivo anche il via libera per Dybala". I tre bianconeri erano risultati positivi al Covid-19 nelle scorse settimane. Daniele Rugani e Blaise Matuidi hanno battuto il Coronavirus, risultando negativi al doppio controllo diagnostico con tampone per il Covid-19. "I giocatori sono guariti e non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare", il comunicato ufficiale diffuso dalla Juventus. Al club bianconero non resta che attendere Paulo Dybala, il cui via libera dovrebbe arrivare nei prossimi giorni intanto che è sempre più vicino anche il rinnovo del suo contratto attualmente in scadenza nel 2022. I due asintomatici Rugani e Matuidi hanno dunque vinto le loro partite prima della Joya, l’unico che nelle scorse settimane ha avuto a che fare con sintomi forti.