Corriere di Torino: "Nella testa del Toro"

"Nella testa del Toro". Questo il titolo a pagina 16 che il Corriere di Torino dedica ai granata con un'intervista a Gianni De Biasi che conosco bene Torino e il Torno: "De Biasi, l’ex della prima A e la crisi granata: "Longo ha una squadra di prima fascia, saprà fare in modo che i giocatori ci credano. Sirigu, Nkoulou e Belotti possono farcela. "Chiariamo una cosa: Moreno Longo è la prima scelta di Urbano Cairo. Io non ho mai sentito il presidente del Torino e non sono mai stato in corsa per la panchina granata. Ho letto il mio nome, e poteva anche farmi piacere, ma il club ha scelto subito il suo uomo" - queste alcune sue dichiarazioni.