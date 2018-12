© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Zaza, l'opzione 100". Titola così il Corriere di Torino all'interno delle sue pagine sportive. Il riferimento è al fatto che nel match contro il Genoa l'attaccante lucano celebrerà le cento presenze in Serie A. Walter Mazzarri, che tornerà in panchina dopo il malore che l'aveva precauzionalmente messo out, sembra deciso a puntarci, insieme a Iago Falqué e Belotti nel tridente offensivo.