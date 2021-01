Corriere di Torino: "Nessuno al mondo come Ronaldo. Ora la Juve gli chiede la Champions"

Cristiano Ronaldo continua ad infrangere record su record: è lui, fa notare il Corriere di Torino, il miglior marcatore dell'anno solare in tutti i campionati. Sono infatti 33 le reti messe a segno dal portoghese, una in più di Lewandowski. In tutte le competizioni, tra Juventus e Nazionale, il bottino dell'ex Real sale addirittura a 44 reti: "Uno score - si legge - che lo eleva a 756 reti in carriera: il nuovo anno dovrà portarlo a ridosso del primatista mondiale Josè Bican (805 reti), dopo aver superato Pelè (767) e Romario (772)". La speranza dei bianconeri è che CR7 porti ancora una volta a Torino il tricolore, ma soprattutto quella Champions che manca da un quarto di secolo: "Il mantra resta quello di sempre: mangia, segna, dormi, ripeti", chiosa il quotidiano.