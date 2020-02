vedi letture

Corriere di Torino: "Nkoulou, una questione internazionale"

"Nkoulou, una questione internazionale". Questo il titolo che il Corriere di Torino dedica a pagina 17 al difensore dei granata: "Il Toro in difesa ha bisogno del suo miglior Nicolas. E il Camerun prega che torni un Leone indomabile. Il Torino è la quarta squadra più battuta della Serie A, ma i difensori dell’anno scorso sono ancora tutti lì, eccezion fatta per Emiliano Moretti, sostituito da Lyanco. E tra loro chi è chiamato a prendersi qualche responsabilità in più è Nicolas Nkoulou: un po’ per il ruolo in campo, quello del regista difensivo, e un po’ per le qualità che ha sempre dimostrato negli anni precedenti".