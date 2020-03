Corriere di Torino non dimentica Mondonico: "Il mondo del Mondo, due anni dopo"

In prima pagina sull'edizione odierna del Corriere di Torino c'è spazio per il calcio e per un ricordo toccante di Clara Mondonico, figlia di Emiliano Mondico, storico allenatore italiano scomparso due anni fa. Il quotidiano oggi propone un'intervista e in prima pagina titola: "Il mondo del 'Mondo', due anni dopo".