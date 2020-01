© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Torino titola oggi nelle sue pagine sportive: "Nuovo Toro in cinque mosse". Urbano Cairo: «Mi scuso con i tifosi, chiediamo a tutti scusa per questa partita, brutta, non commentabile. È stata indecente». Nella notte terribile del Toro, in rigoroso ordine di apparizione, prima il tecnico poi il presidente non si sono negati. Lo 0-7 con l’Atalanta è uno snodo importante di una stagione difficile e imprevedibile. Bisognava rialzare il Toro e mettere a fuoco un piano.La prima mossa l’ha annunciata l’allenatore: «Andremo in ritiro a tempo indeterminato: dobbiamo guardarci negli occhi».