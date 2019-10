Il Torino ha fermato il Napoli pareggiando per 0-0. "Toro, operazione continuità": scrive il Corriere di Torino analizzando il momento della formazione granata. Quello contro il Napoli è stato un punto di partenza, Mazzarri ai granata chiede il bis della stagione scorsa. Per fare in modo che dopo la sosta ci sia quel cambio di marcia auspicato da tutti, insomma, la parola d’ordine deve essere una e una soltanto: continuità.