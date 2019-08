Corriere di Torino: "Paratici a Londra. Cancelo-City e Danilo-Juve"

© foto di Pierpaolo Matrone

Fabio Paratici è volato a Londra per lavorare a diverse trattative, sia in entrata che in uscita per la Juventus. Secondo il Corriere di Torino, tra tutte quella legata all'addio di Joao Cancelo, direzione Manchester City nell'ambito di un possibile scambio. A fare il percorso opposto sarebbe Danilo, ex Real Madrid. Il quotidiano vi dedica spazio in prima pagina, titolando così in taglio alto: "Paratici a Londra. Cancelo-City, Danilo alla Juve".