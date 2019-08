Corriere di Torino, parla Berenguer: "Obiettivo dieci gol"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Il Corriere di Torino di oggi apre la sua pagina sportiva sul Toro, con le parole dello spagnolo Alejandro Berenguer: "Obiettivo dieci gol". Il centrocampista fissa il suo traguardo personale: "Toro, posso e devo fare di più: Mazzarri mi sta completando. Jolly? Essere chiamato così mi piace. Ho iniziato a lavorare anche in palestra, spero si vedano i risultati". Intanto, sempre in casa Torino, Iago Falque salterà la gara di coppa in Bielorussia: proverà a esserci per la prima di campionato.

La prima sfida di Danilo - In casa Juventus occhi sul nuovo arrivo dal Manchester City: oggi le visite mediche per il brasiliano Danilo. Scaricato da Guardiola, ora toccherà a Sarri ricostruirlo. Capitolo mercato: Rugani è vicino all'Arsenal, ma il Wolverhampton non molla il difensore classe '94.