Corriere di Torino, parla Cairo: "Non intendo vendere il Toro"

"Non intendo vendere il Toro", lo ripete ancora una volta Urbano Cairo e così titola il Corriere di Torino. Urbano Cairo, ai microfoni di Sky Sport, ha chiuso così la porta alla richiesta pubblica di aprire una trattativa volta alla cessione del club da parte di una società torinese di advisor. Poco ortodosse, a dir poco, le modalità di presentazione della presunta operazione Taurinorum: dalla conferenza stampa precedente a qualsiasi tipo di contatto con il presidente ad un post su Facebook con cui si chiedeva ai tifosi di fare il prezzo del Toro, poi cancellato. E così Cairo ribadisce: "Non incontrerò nessuno, la società non è in vendita. Anzi, stiamo lavorando per il futuro". E allora, meglio concentrarsi sulle cose concrete, sulle tante mosse da fare per rilanciare il Torino.