Corriere di Torino, parla Ferri: "Toro, così ce la farai"

Giacomo Ferri, ex team manager granata, ha parlato al Corriere di Torino, che titola: "Toro, così ce la farai". "Per noi del Toro, il Toro viene prima di tutto. I tifosi hanno capito il momento della squadra, sono sicuro che arriveranno in tanti allo stadio anche domenica contro il Parma, così come avevano risposto presente contro la Sampdoria. Potranno essere loro la marcia in più, sono sicuro che tutto lo stadio supporterà i ragazzi, proprio perché ora ne hanno bisogno. Come si esce dalla difficoltà? Restando tutti uniti. Può sembrare banale, ma sono questi i momenti in cui squadra, staff tecnico, dirigenza e tifosi devono compattarsi e remare in una sola direzione. E poi bisogna pensare sempre e solo alla prossima partita, senza guardare la classifica o le altre squadre".