Corriere di Torino, parla Khedira: "Ronaldo uno dei migliori della storia"

"Ronaldo uno dei migliori della storia del calcio", parole di Sami Khedira con le quali titola il Corriere di Torino oggi in edicola. "Cristiano Ronaldo è un giocatore straordinario e anche una persona fantastica. Ho giocato con lui sette anni, 5 al Real Madrid e 2 alla Juve. Secondo me è uno dei migliori nella storia, ha capacità, ambizioni, vuole vincere anche in allenamento. È un modello per tutti, sono molto felice di potermi allenare con lui", le parole del centrocampista tedesco.