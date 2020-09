Corriere di Torino, parla Van Gaal: "Pirlo è stato il migliore. Ma allenare è ricominciare da zero"

"Pirlo è stato il migliore. Ma allenare è ricominciare da zero". Con questo titolo in taglio centrale, il Corriere di Torino introduce l'intervista esclusiva a Louis Van Gaal, ex allenatore di Barcellona, Bayern e Manchester United. Immancabile un commento sulla nuova avventura di Pirlo: "Il più grande, ma come allenatore riparte da zero". Poi una critica costruttiva a Conte: "Uno che marca le sue squadre, ma che a bordocampo dovrebbe gestire le emozioni".