Corriere di Torino: "Pirlo segue il baby Petrelli. L'altro 7 che fa sognare in bianconero"

"Pirlo segue il baby Petrelli. L'altro 7 che fa sognare in bianconero", si legge stamane sul Corriere di Torino. Dici tripletta del numero 7 bianconero e subito pensi a CR7, ma a portarsi a casa il pallone domenica è stato Elia Petrelli, attaccante della Juventus U23, decisivo con una tripletta nella vittoria sulla Pistoiese. Un classe 2001 che realizza tripletta in Serie C. Lo spot dell'attaccante avrà fatto presa su Andrea Pirlo, che domenica ha assistito dalla tribuna al match e alle prodezze di Petrelli. E dopo Frabotta e Portanova ecco un altro baby che potrebbe a breve fare una capatina in prima squadra.