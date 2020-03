Corriere di Torino: "Pogba si allena con una maglia della Juve"

vedi letture

Il Corriere di Torino oggi in edicola titola in prima pagina: "Pogba si allena con una maglia della Juve". In un video postato sul suo profilo Instagram, Paul Pogba, campione indimenticato dai tifosi juventini e ora in forza al Manchester United, ha voluto stringersi ai suoi vecchi tifosi allenandosi con la maglia della Juve (con la numero 14 e il nome Pogba). Un modo per stare "vicino in questo momento difficile al popolo italiano".