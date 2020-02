vedi letture

Corriere di Torino: "Primavera di Edera"

Il Corriere di Torino titola sui granata: "Primavera di Edera". Spesso si può scivolare in alcuni luoghi comuni, anche (o soprattutto) nel mondo del calcio. Facile sarebbe per esempio definire Simone Edera come il vero potenziale nuovo acquisto invernale del Torino. Di sicuro agli ordini di Moreno Longo c’è un uomo in più, che per scelta o per forza non è praticamente mai stato a disposizione nella prima parte di stagione. Prima per forza, con quell’infortunio alla spalla che lo ha costretto a saltare tutta la preparazione estiva. Poi per scelta, quando il futuro prossimo di Edera sembrava ormai quello di un giocatore destinato a partire con il mercato di gennaio, le richieste per lui non mancavano.