Corriere di Torino: "Ramsey a scuola tutto il giorno"

"Ramsey a scuola tutto il giorno". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Torino sul gallese. Aaron Ramsey è pronto a riprendersi il suo posto nello scacchiere di Maurizio Sarri. Dopo la panchina contro il Bayer Leverkusen i suoi inserimenti torneranno utili per cercare di aprire la difesa dell’Inter: «Sono migliorati in questa stagione — dichiara il gallese alla BBC —. Conte li ha organizzati e non hanno ancora lasciato neanche un punto. Sarà difficile, hanno dei giocatori fantastici». Tra questi anche Alexis Sanchez, suo compagno ai tempi dell’Arsenal, che però dovrebbe partire dalla panchina con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez a guidare l’attacco nerazzurro.