Corriere di Torino: "Restyling Toro"

"Restyling Toro", si legge in apertura di sezione sportiva sul Corriere di Torino. Il Torino pensa al presente, ma programma anche il futuro. E nell’ambito della rivoluzione targata Giampaolo, che passa soprattutto per un radicale cambiamento del centrocampo, è atteso un altro affondo per Fausto Vera, centrocampista 20enne dell’Argentinos Juniors. Ha stregato Davide Vagnati per come sa unire la velocità di pensiero e la tecnica del playmaker alla grinta di chi sa fare lo schermo davanti alla difesa. Da Torino è già partita un’offerta verso l’Argentina: sei milioni di euro. Ma la richiesta è di dieci milioni per l’intero cartellino del giocatore.