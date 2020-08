Corriere di Torino: "Rodriguez, primo colpo granata"

vedi letture

Sarà Ricardo Rodriguez il primo innesto per Marco Giampaolo ed il Corriere di Torino titola: "Rodriguez, primo colpo granata". Un esterno sinistro, specializzato nella difesa a 4 ma capace di muoversi come quinto a centrocampo o come difensore centrale in caso di emergenza. La duttilità di Ricardo Rodriguez è una delle chiavi, oltre al fatto di aver lavorato bene e di essersi fatto apprezzare, un anno fa, da Marco Giampaolo. E lui sembra poter diventare il primo acquisto del Toro della rivincita. Il dt Davide Vagnati è atteso nella sede rossonera domani, ma potrebbe decidere di accelerare e chiudere la trattativa già oggi.