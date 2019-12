© foto di Mattia Verdorale

"Ronaldo bene e Dybala segna, ma non basta: Sarri si arrende". Si apre così in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Torino sulla sconfitta dei bianconeri in Supercoppa italiana contro la Lazio: "Cambia l’ordine dei gol, ma non il risultato finale: la Lazio strapazza la Juventus e finisce (ancora) 3-1. I campioni d’Italia cadono per la seconda volta stagionale contro la Lazio. l’analisi di Pjanic è insieme equilibrata e spietata: "Abbiamo fatto un passo indietro, in generale la nostra non è stata una grande partita. Peccato, ci tenevamo molto".