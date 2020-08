Corriere di Torino: "Ronaldo che c'è? Voci di un addio"

"Ronaldo che c'è? Voci di un addio", titola il Corriere di Torino in taglio alto. Alla Continassa c’è da fare ordine tra tutte le voci che rimbalzano da una parte all’altra del mondo. Che abbiano al centro Paulo Dybala o Cristiano Ronaldo, tutte portano sempre alle difficoltà economiche di un club che sta facendo grossa fatica a unire le proprie ambizioni agli equilibri di un bilancio sofferente, specialmente dopo gli effetti del coronavirus. E immaginare una Juve senza uno dei suoi fuoriclasse, non è impossibile. L’ultimo scossone arriva da Guillem Balague, il biografo di CR7, che ha raccontato a "BBC 5 Live" come la Juve stia forzando la mano per la cessione del fuoriclasse portoghese, proponendolo pure a Real Madrid e addirittura al Barcellona oltre che al Psg: voci prontamente smentite in Spagna, As ha ottenuto un secco "tutto falso" dall’entourage di Ronaldo, quindi da Jorge Mendes, uno che parla poco e solo se necessario. Secche smentite anche dalla Continassa. Restano però parecchie preoccupazioni, dentro e fuori dal campo, anche per questo le riunioni plenarie hanno una cadenza quasi quotidiana in questa fase. Mentre il tempo scorre inesorabilmente c’è ancora tanto su cui fare ordine in casa Juve.