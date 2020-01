© foto di Mattia Verdorale

"Ronaldo incanta anche Kulusevski". Titola così in prima pagina il Corriere di Torino sulla vittoria di ieri sera da parte della Juventus sulla squadra di D'Aversa: "Il Parma si difende bene, Kulusevski fa quel che può in una notte difficile. L’ultimo acquisto bianconero gioca con gli emiliani e ha addosso gli occhi e la curiosità dello Stadium. Ma ancora una volta è Cristiano Ronaldo a rapire tutti con quella sua fame di gol e vittorie: doppietta. A segno per la settima partita consecutiva in campionato. E la Juve va a +4 sull’Inter".