"Ronaldo: Juve, fino alla fine". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Torino sui bianconeri. Fin troppo umano per 94 minuti, Cristiano Ronaldo è tornato da spot per un minuto, quel che gli è bastato per prendersi il rigore e, quindi, la vittoria: «Abbiamo un detto, “Fino alla fine”»