Corriere di Torino: "Ronaldo-Matuidi, la strana coppia della Juve"

"Ronaldo-Matuidi, la strana coppia della Juve": così il Corriere di Torino nella sua sezione sportiva. Cristiano Ronaldo non ha ancora un partner in attacco, di fianco a lui si alternano Gonzalo Higuain e Paulo Dybala ma la vera coppia che Maurizio Sarri ha formato è quella tra CR7 e Blaise Matuidi. Entrambi sono intoccabili ma entrambi hanno riposato insieme: Ronaldo ha saltato due partite, a Brescia e a Lecce, e in entrambe le occasioni Matuidi non è partito dall'inizio. E non può essere un caso.