Corriere di Torino: "Ronaldo vola in cielo, Juve chiude in vetta il 2019"

© foto di Mattia Verdorale

"Ronaldo vola in cielo e la Juve chiude in vetta il 2019". Titola così in prima pagina il Corriere di Torino sulla vittoria della Juventus e il gol capolavoro di Ronaldo grazie al quale i bianconeri hanno battuto la Samp: "Non serve andare al cinema per vedersi l’uscita del nono capitolo di Star Wars, L’ascesa di Skywalker ma basta essere a Marassi, casa Samp, o davanti alla tv: per godersi «l’ascesa di Ronaldo», che sorvola Murru, a pelo d’erba come tutti i terrestri, e mette la palla sotto l’incrocio".