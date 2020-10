Corriere di Torino: "Rugani saluta: va al Rennes. Giorni caldissimi per l'ultimo assalto a Chiesa"

"Rugani saluta: va al Rennes. E sono giorni caldissimi per l'ultimo assalto a Chiesa". Così il Corriere di Torino, all'interno della propria sezione sportiva, sulle recenti manovre di mercato della Juventus: il difensore ex Empoli vola in Ligue 1, mentre si studia l'assalto a Federico Chiesa, ieri in campo nel k.o. della Fiorentina contro la Sampdoria. Al momento le condizioni per concludere l'operazione non ci sono: occorre prima vendere, per liberare spazio in organico.