Nel ristorante "Del Cambio" è andato in scena un vertice tra Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, e la dirigenza bianconera. Presenti il presidente Agnelli, il vice Pavel Nedved e il direttore sportivo Fabio Paratici. "Sarri a cena con Agnelli, Paratici e Nedved. Oggi parla, domani torna in panchina": così il Corriere di Torino nella sua sezione sportiva. Il tecnico toscano parlerà oggi per la prima volta dal 10 agosto. Domani il debutto sulla panchina bianconera dopo la polmonite.