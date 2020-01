© foto di stefano tedeschi

Non è contento Maurizio Sarri della prestazione dei suoi ieri sera al San Paolo di Napoli, ed il Corriere di Torino titola: "Assenti". Il comandante non ha ragionato, chissà se le emozioni non gli abbiano annebbiato le idee. «Siamo stati assenti, non c’eravamo. Con la testa e anche con le gambe». Maurizio Sarri non dimenticherà la prima volta al San Paolo da ex, non metabolizzerà in fretta la sconfitta più amara, arrivata grazie alla determinazione di un allievo, Rino Gattuso, che a furia di fare il «copia e incolla» gli ha inflitto una lezione tattica. Sarri arrivato a Napoli con il tridente (e che tridente) si è ritrovato senza nessun arma offensiva contro una squadra che non vinceva da tre mesi in campionato e ha interpretato la partita perfetta.