"Sarri: 'Dybala può giocare anche con CR7'": così il Corriere di Torino in prima pagina. Alle 15 contro la SPAL, Sarri tiene caldo l’argentino rilanciando il 4-3-1-2. Una sfida importante per i bianconeri, attesi martedì dalla gara di Champions con il Bayer Leverkusen. Oltre agli avversari, Sarri è preoccupato per la difesa, dove arretrerà Matuidi come esterno sinistro, e per l’atteggiamento della squadra.