Corriere di Torino: "Sarri osa per la Champions e per la Juve"

"Sarri osa per la Champions e per la Juve". In taglio basso, il Corriere di Torino anticipa così le mosse dell'allenatore in vista del match di questa sera contro il Lione. Il tecnico è pronto a schierare Pjanic e Higuain per battere i francesi e conquistare la fase finale. E questo nonostante il bosniaco sia da tempo un ex della Juve: potrebbe essere l'ultima i bianconero per lui, di certo sarà l'ultima allo Stadium.