"Sarri senza difensori: la soluzione è Matuidi" scrive il Corriere di Torino in edicola oggi. Emergenza bianconera in vista della sfida con la SPAL di domani pomeriggio. Out Danilo e De Sciglio per infortunio, Alex Sandro è volato in Brasile per un lutto. Contro gli estensi, il tecnico bianconero potrebbe schierare una difesa con Cuadrado e Matuidi sulle fasce.