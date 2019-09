Maurizio Sarri dice di non pensare al turnover in vista dell'anticipo tra Juventus ed Hellas Verona in programma quest'oggi alle ore 18. Tra il turno infrasettimanale e la Champions, stasera c’è il Verona ma il tecnico non pensa al turnover "Questa fissa c’è solo in Italia" le sue parole in conferenza stampa riportate dal Corriere di Torino. Qualche cambio di formazione però ci sarà: dentro Buffon, Demiral, Ramsey e Dybala.