Corriere di Torino: "Sarri vuole Jorginho, ma la Juve non è più la sola"

Il Corriere di Torino, nella sezione sportiva, torna a parlare di calciomercato e lo fa titolando: "Sarri vuole Jorginho, ma la Juve non è più la sola". La Juventus incassa un altro no di Arthur e prepara l’assalto a Jorginho, per il quale potrebbe però scatenarsi un’asta internazionale. I due brasiliani, il secondo naturalizzato italiano, sono i principali profili individuati alla Continassa per la possibile successione di Pjanic. La lotta sul mercato sarà lunga, ma i primi round non sorridono ai bianconeri. "A Sarri piace Jorginho, insieme hanno lavorato bene. Il mio assistito ha ancora tre anni di contratto con il Chelsea — così l’agente Joao Santos a Radio Musica Television —, lui si trova bene a Londra, ma se dovesse arrivare un’offerta importante... In questo senso mi hanno già contattato due top club europei, non italiani", si profila dunque un'asta per il centrocampista della Nazionale Italiana.