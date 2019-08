Corriere di Torino: "Sassuolo e rimonta, il Toro azzera tutto"

"Sassuolo e rimonta: il Toro azzera tutto". E' questo il titolo che il Corriere di Torino dedica alla squadra granata in prima pagina. Dopo il 3-2 interno rimediato nei play-off d'Europa League per mano del Wolverhampton, Walter Mazzarri cambia formazione, facendo fuori Meité, Berenguer e forse anche N'Koulou, "disarmante contro i Wolves", si legge. C'è spazio anche per la Juventus, che alle 18 esordirà in campionato contro il Parma: "La prima Juve mette il mercato in panchina: c'è solo Rabiot".