Corriere di Torino: "Sbarca Sarri, per lui un saluto alla CR7"

"Sbarca Sarri, per lui un saluto alla CR7". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Torino su Maurizio Sarri.

Il primo giorno juventino di Maurizio Sarri sarà giovedì, quando alle 11 sarà presentato nella sala Gianni e Umberto Agnelli dell’Allianz Stadium, la stessa utilizzata per il benvenuto a Cristiano Ronaldo. L’arrivo dell’allenatore in città, invece, dovrebbe essere anticipato a domani. Nell’attesa, il club continua a lavorare sul mercato, anche con quel Chelsea che il tecnico toscano ha appena lasciato: si parla pure di Jorginho, uno dei pupilli di Sarri, ma lo shopping bloccato della società londinese complica le cose.