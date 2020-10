Corriere di Torino si sofferma sui numeri di CR7: "Ronaldo senza limiti"

Cristiano Ronaldo sarà di scena stasera in Francia con la maglia del suo Portogallo, match valevole per la Nations League. Intanto il Corriere di Torino gli dedica l'apertura delle sue pagine sportive, soffermandosi sui numeri strepitosi: in gol 24 volte in 21 gare, meglio di tutti in Europa nel 2020. E infatti il quotidiano titola: "Ronaldo senza limiti".