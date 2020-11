Corriere di Torino: "Singo da blindare. I granata trattano il rinnovo con l'agente di Nkoulou"

Il Torino vuole blindare Stephane Wilfried Singo, astro nascente della squadra di Giampaolo: "Per questo motivo - scrive il Corriere di Torino - è attualmente in corso una trattativa con l'agente di Singo, Maxime Nana - che, nota a margine da non trascurare, assiste anche Nicolas Nkoulou -, al fine di stipulare un nuovo contratto con adeguamento dell'ingaggio e prolungamento del termine di scadenza al 2024 o 2025". A vent'anni non ancora compiuti, l'ivoriano sta dimostrando di avere le carte in regola per affermarsi nella massima serie del campionato italiano. E se non è ancora un titolare fisso nel Torino è perché il club ha investito anche su Vojvoda, altro laterale giovane con ottime qualità.