Corriere di Torino: "Singo vale oro". Già rifiutate offerte milionarie dall'estero

Il Corriere di Torino in edicola questa mattina si concentra su Singo, un patrimonio per i granata che "vale oro". Fu Coppitelli, in Primavera, a spostarlo sulla fascia: "L'ivoriano ha un grande futuro. Stiamo parlando di un giocatore potenzialmente di livello europeo". Per lui il Torino - racconta il quotidiano - ha rifiutato cinque milioni di euro dal Red Bull Salisburgo.