Corriere di Torino: "Socialmente Toro"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Torino oggi in edicola titola sui granata: "Socialmente Toro". Urbano Cairo ci mette la faccia. Come sempre, una volta di più. Il presidente del Toro lo fa attraverso il proprio profilo Instagram, improvvisando una specie di forum con i tifosi che hanno colto l’occasione di un paio di post personali del patron granata per commentare l’attuale momento della squadra. Qualche messaggio di incitamento, anche tante critiche, a cui Cairo non si è sottratto. Il presidente granata ci mette la faccia, spiega e si spiega. E non lo fa il giorno dopo una vittoria, cavalcando facili entusiasmi. Lo fa dopo un’amara sconfitta come quella subita dal Toro sabato scorso sul campo del Sassuolo, quando l’umore dei tifosi è in discesa all’interno di un momento più ampio che vede l’ambiente trasmettere fin troppa negatività, in maniera anche prevenuta.