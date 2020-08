Corriere di Torino: "Spunta De Paul per il centrocampo della Juventus"

"Spunta De Paul per il centrocampo della Juventus". In taglio basso, il Corriere di Torino lancia in apertura questa possibile suggestione di mercato. I bianconeri avrebbero messo gli occhi sull'argentino, mezzala di qualità e amico di Dybala. L'Udinese, però, non fa sconti: il numero dieci partirebbe soltanto di fronte ad un'offerta irrinunciabile, e la valutazione non sarà inferiore ai 35-40 milioni di euro.