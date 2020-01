© foto di Mattia Verdorale

"Stasera la Juve affronta la Roma. Giocatori contati. Spazio a Danilo". Titola così in prima pagina in taglio basso il Corriere di Torino sulla gara di stasera di coppa tra Roma e Juventus: "Scattati i quarti di finale di Coppa Italia. Stasera tocca alla Juventus, che affronta la Roma all’Allianz. Per Sarri le difficoltà non finiscono mai: in difesa (mai così battuta negli ultimi 10 anni) ha i giocatori contati, punta su Danilo a sinistra e convoca Coccolo per la panchina, dove si torna ad accomodare De Ligt (al centro la coppia è Rugani-Bonucci). In attacco la situazione è meno emergenziale, anzi: il tecnico sceglie il tridente leggero, con Douglas Costa («che va gestito, è un giocatore sempre a rischio muscolare») al fianco di Higuain e Ronaldo. Dybala? Turnover in vista del Napoli".