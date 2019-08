Corriere di Torino su Aina: "Toro, mi mancavi: io sono pronto"

© foto di Giulio Falciai

"Toro, mi mancavi: io sono pronto". Questo il titolo nelle rispettive pagine sportive dell'edizione odierna del Corriere Torino sulle parole di Ola Aina. "Toro, mi sei mancato". Se quella di Ola Aina non è una dichiarazione d’amore, poco ci manca. Il laterale nigeriano è tornato dalle vacanze post Coppa d’Africa sabato scorso, con una settimana d’anticipo, e pochi giorni dopo è già convocato per la trasferta contro lo Shakhtyor Soligorsk. A Minsk non dovrebbe giocare titolare, ma potrebbe comunque calcare il campo per una manciata di minuti, utili ad accelerare la preparazione atletica. Intanto lui risponde presente: "Sono pronto — ha detto ai microfoni di Torino Channel —, mi sento bene, se dovessi giocare farei di tutto per aiutare la squadra".