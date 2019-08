Corriere di Torino su Bonifazi: "Il futuro è ora"

© foto di Giulio Falciai

"Il futuro è ora". Così titola nelle rispettive pagine sportive l'edizione odierna del Corriere di Torino su Bonifazi. Kevin Bonifazi avrà sicuramente vissuto situazioni di più facile lettura. Il 23enne difensore è tra coloro che stan sospesi: è sempre più uomo mercato, ma intanto è pronto a giocare da titolare con la maglia del Torino una gara di Europa League. Sarà salito sull’aereo per Minsk con sensazioni contrastanti, probabilmente, ma intanto ha l’occasione di mettersi in mostra in un palcoscenico internazionale. Nonostante in cabina passeggeri ci siano anche Djidji e Izzo. I due difensori sono stati convocati da Mazzarri nonostante le loro condizioni non perfette: l’ivoriano sta ultimando il recupero dall’operazione al menisco, mentre il napoletano sta smaltendo due contusioni a coscia e polso.