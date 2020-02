vedi letture

Corriere di Torino su Cuadrado: "E' lui il number Juan"

Il Corriere di Torino nelle sue pagine interne titola su Cuadrado: "E' lui il number Juan". La Juventus riscopre il jolly Cuadrado. È lui il Number Juan per capacità di adattamento. Il fedelissimo di Allegri, nonché fervente cattolico, è diventato in fretta un discepolo della dottrina calcistica di Sarri. Rintuzzate le ricche proposte arrivate in estate soprattutto dai cinesi dello Shanghai Shenhua, il colombiano si è confermato indispensabile. E lo sarà anche nei due big match contro Olympique Lione e Inter, in calendario dopo la trasferta di sabato in casa della Spal, dove Cuadrado potrebbe giocare soltanto part time.