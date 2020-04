Corriere di Torino su Juve e Toro: "Prestiti, i primi 'acquisti'"

"Prestiti, i primi 'acquisti'". Questo il titolo che il Corriere di Torino dedica sia alla Juventus che al Torino a pagina 12: "La Juve è pronta a far fruttare al massimo tutto quello che si può definire altro mercato, a cominciare da tutti i giocatori che solo nell’ultimo anno sportivo hanno visto la Juve investire quasi 100 milioni nonostante la decisione di lasciarli crescere altrove: in ordine rigorosamente alfabetico Dejan Kulusevski, Luca Pellegrini, Cristian Romero".

Per il Torino: "Verranno prese in seria considerazione le posizioni dei 26 giocatori in prestito che, ora come ora, il 30 giugno farebbero ritorno alla base. Tra di loro c’è chi sogna una chance concreta col Torino e potrebbe ottenerla. Come Jacopo Segre, 23enne centrocampista di proprietà Toro che al Chievo ha fatto capire di essere pronto per la A".