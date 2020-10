Corriere di Torino su Juve-Napoli: "Allo Stadium solo Juve e tv"

"Allo Stadium solo Juve e tv". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Torini in riferimento alla gara annullata tra Juve e Napoli: "La squadra di Gattuso non si presenta, rischia il 3-0. La Juve fa tutto come da calendario e protocollo: arriva il pullman, ci sono i tifosi. E la beffa è servita. La partita immaginaria (non) giocata dentro un’arena deserta. Anzi, semi-deserta, perché qualcuno dei mille tifosi cui era permesso l’accesso c’è comunque, giusto per strappare un selfie con lo sfondo dell’Allianz Stadium".