Corriere di Torino su Juventus e Toro: "Lavori in corso, niente drammi"

"Lavori in corso, niente drammi". Questo il titolo in taglio alto del Corriere di Torino, che coinvolge sia Juventus che Toro. Pirlo parla senza nascondersi di "passo indietro". Ma in vista del Napoli rivendica il diritto di sperimentare. E intanto si gode il carattere della squadra. Avvio di campionato complicato per Giampaolo, anche se quattro grandi ex - vale a dire Minotti, Bresciani, Tricarico e Ardito - predicano pazienza nei confronti dell'ex Samp e Milan.