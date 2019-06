Corriere di Torino su Pjanic: "Il nemico in casa"

© foto di Mattia Verdorale

"Il nemico in casa". Questo il titolo con cui si apre la pagina 14 del Corriere di Torino in riferimento a Miralem Pjanic che stasera scenderà in campo con la sua Bosnia per affrontare l'Italia all'Allianz Stadium di Torino: "Allo Stadium stasera va in scena Italia Bosnia. Mancini avvisa: "Pjanic è il fulcro del loro gioco". Il regista bosniaco sereno, anche su Sarri: "Niente incertezze, la Juve avrà un grande".